В Корсакове полиция пресекла факт нетрезвой езды

14 декабря в ходе несения службы сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу в районе улицы Первомайской была остановлена иномарка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

За рулем находился 36-летний местный жительв состоянии опьянения. Сотрудники полиции незамедлительно отстранили его от управления автомобилем для дальнейшего разбирательства.

При проверке документов выяснилось, что ранее гражданин уже попадал в поле зрения правоохранителей за нарушение ПДД. В частности, он был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Несмотря на действующее наказание, гражданин снова сел за руль, будучи нетрезвым, что является уже уголовно преследуемым деянием.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. До решения суда автомобиль изъят и помещен на спецстоянку.