Вылетевший из Южно-Сахалинска самолет вернулся в аэропорт из-за разгерметизации салона
Следственными органами Дальневосточного СУТ СК России проводится процессуальная проверка по факту авиационного инцидента на Сахалине по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
Установлено, что 19 декабря в утреннее время самолет DHC-8 вылетел по маршруту Южно-Сахалинск – Благовещенск. На высоте около 2,5 тыс. метров экипаж доложил о проблемах с наддувом салона и принял решение о возврате на аэродром. На борту судна находилось 38 пассажиров. Посадка прошла благополучно. В результате инцидента никто не пострадал.
Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.
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