Холмские оперативники задержали подозреваемого в краже

Сотрудниками отдела МВД России по Холмскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в хищении денежных средств. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Ранее за помощью в отдел полиции райцентра обратилась 47-летняя жительница, у которой кто-то похитил из квартиры денежные средства.

Установлено, что подозреваемый знает потерпевшую и в день кражи он гостил у нее. В ходе диалога, он обратил внимание, что на столе у женщины лежат 7 тысяч рублей. Дождавшись, когда она выйдет из комнаты, злоумышленник присвоил их себе и под благовидным предлогом покинул жилище. Наличные он потратил по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.