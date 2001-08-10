Полицейские областного центра раскрыли угон иномарки

Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением обратилась 56-летняя жительница Южно-Сахалинска. Женщина не обнаружила своего автомобиля, который ночью припарковала в районе улицы Сахалинской. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к противоправному деянию - 15-летнего жителя областного центра.

Как выяснили стражи порядка, молодой человек находился во дворе потерпевшей и обратил внимание на ее транспортное средство. Осмотрев автомобиль, он убедился, что у него отсутствует противоугонная система. При помощи подручных инструментов он взломал замок и проник в салон. Запустив двигатель, злоумышленник использовал иномарку по своему усмотрению, после чего бросил и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации - неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.