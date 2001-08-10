В Южно-Сахалинске злоумышленник ограбил знакомого охранника
Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний житель областного центра, подозреваемый в разбойном нападении с применением насилия. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску с заявлением обратился 28-летний местный житель. Он рассказал оперативникам, что неизвестный мужчина в маске напал на него. Угрожая предметом, похожим на нож он похитил мобильный телефон и денежные средства. Общий ущерб потерпевший оценил более чем в 19 тысяч рублей.
Установлено, что заявитель раньше общался с подозреваемым и последний знал, что мужчина работает охранником на одном из строительных объектов областного центра. Поздно ночью злоумышленник при помощи металлической трубы выбил дверь помещения, в котором дежурил потерпевший. Нанеся ему несколько ударов в область груди, подозреваемый похитил у заявителя вышеуказанное имущество, после чего скрылся. Денежные средства он успел потратить по своему усмотрению, гаджет изъяли оперативники. Телефон будет возвращен законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В настоящий момент подозреваемый задержан.
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