Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2018
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09:01, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Прокуратура проведет проверку из-за отсутствия воды в Александровске-Сахалинском

Александровск-Сахалинской городской прокуратурой организована проверка по факту отсутствия водоснабжения в жилых домах в связи с сошедшим оползнем.

По результатам проверки, при наличии основании, будут приняты меры реагирования, сообщили ТИА «Острова» в областной прокуратуре.

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