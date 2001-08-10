Тихоокеанское
информационное агентство
21 Декабря 2018
Сегодня 16:56
67,37|76,94|55,30
Александр Козлов обсудил с Валерием Лимаренко реализацию национальной программы развития Дальнего Востока
11:21, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили пенсионерку

20 декабря в 18:30, 32-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Креста», двигаясь по улице Вокзальной на юг, в районе дома 54, совершил наезд на 73-летнюю женщину, котораяпо предварительным данным переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?