В Корсакове сотрудники ГИБДД пресекли факт нетрезвой езды
Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Корсаковскому городскому округу была остановлена иномарка под управлением 61-летнего местного жителя. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
При проверке документов от мужчины исходил стойкий запах алкоголя. Сотрудники полиции незамедлительно отстранили указанного гражданина от управления транспортным средством. Дальнейшая проверка показала, что злоумышленник уже попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД и был лишен права управления транспортного средства. Несмотря на действующее наказание, он снова сел за руль будучи в состоянии алкогольного опьянения.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию) возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на спецстоянку. Мужчина находитс под подпиской о невыезде.
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