Полицейские Невельска раскрыли угон отечественного автомобиля
20 декабря в отдел МВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 55-летнего местного жителя. Потерпевший рассказал, что у него угнали машину, которая была припаркована в районе улицы Артемовская. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 22-летних житель Невельска. Злоумышленника задержали и отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Гражданин рассказал стражам порядка, что гулял ночью и обратил внимание на транспортное средство потерпевшего. Пользуясь тем, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина разбил окно задней двери. Проникнув внутрь салона подозреваемый с помощью определенных манипуляций активировал двигатель и поехал по своим делам. Проехав небольшое расстояние машина заглохла. Тогда злоумышленник бросил транспортное средство на проезжей части и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 166 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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