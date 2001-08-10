На Сахалине задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области пресечена попытка сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере. По подозрению на покушение противоправного деяния задержан 22-летний гражданин,намеренно прибывший в Сахалинскую область для распространения наркотических средств на территории региона. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была получена информация, что указанный молодой человек прибыл в островной регион, чтобы в последующем наладить сбыт запрещенных к обороту веществ путем создания «тайников-закладок». Также злоумышленник знал координаты тайника с уже подготовленной для фасовки партией наркотиков. Злоумышленник должен был забрать ее себе и ждать дальнейших инструкций от «кураторов» с материка.

В результате проведенной операции подозреваемый был задержан с поличным. При досмотре, оперативники обнаружили у него увесистый черный пакет с вязким порошкообразным веществом. Как показало исследование эксперта, в нем находился высококонцентрированный синтетический наркотик «реагент» массой почти 580 грамм.Цена за 1 грамм такого вещества на черном рынке составляет 11 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное в особо крупном размере. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.