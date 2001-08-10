Полиция Александровск-Сахалинского раскрыла кражу

Ранее в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 64-летнего местного жителя. Гражданин рассказал полицейским, что лежал в больнице на протяжении двух месяцев. За это времякто-то проник в его квартиру и похитил ценное имущество на сумму свыше 30 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Установлено, что подозреваемый является родственником заявителя и имеет ключ от его квартиры. Злоумышленник, узнав, что его родственник длительное время будет находиться в медучреждении, решил проникнуть в его жилище с целью хищения ценного имущества.Пользуясь отсутствием хозяина, он похитилтелевизор, радиотелефон и другое ценное имущество.Краденое подозреваемый продалтретьим лицам, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное делопо признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.