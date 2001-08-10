В Анивском районе в ДТП погиб пешеход

24 декабря в 18:35 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 27 километре автодороги Южно-Сахалинск-Холмск, двигаясь с запада на восток, совершил наезд на 47-летнего мужчину, который по предварительным данным, находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.