Тихоокеанское
информационное агентство
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Закрыт участок автодороги Ноглики - Оха
09:39, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Анивском районе в ДТП погиб пешеход

24 декабря в 18:35 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, на 27 километре автодороги Южно-Сахалинск-Холмск, двигаясь с запада на восток, совершил наезд на 47-летнего мужчину, который по предварительным данным, находился на проезжей части дороги без цели ее перехода.

В результате ДТП пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

По данному факту проводится проверка, сообщили в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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