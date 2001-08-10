На сахалинской трассе столкнулись «Лексус» и «Ниссан»

24 декабря, в 09:30, 30-летняя женщина, управляя автомобилем «Ниссан Марч», двигаясь по автодороге Южно-Сахалинск-Оха в северном направлении. В районе 27 километра, по предварительным данным, она не справилась с управлением и допустила боковой занос своего автомобиля, в результате чего выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с встречным автомобилем «Лексус РX300», который от столкновения совершил съезд с дороги по ходу движения.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Марч» получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.