Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома

18 декабря в дежурную часть Холмска поступило сообщение о нападении на местную жительницу. Потерпевшая возвращалась домой и уже возле подъезда к ней подошел незнакомый мужчина, ударил ее ножом в живот и скрылся.

Как сообщили ТИА "Острова" в УМВД России по Сахалинской области, на женщину напал 26-летний житель Тымовского, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. К этому моменту злоумышленник успел покинуть Холмск и был объявлен в розыск. К оперативному сопровождению подключились сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области.

Поскольку подозреваемый мог уехать в любой район острова, на установление его местонахождения и незамедлительное задержание был ориентирован весь личный состав сахалинской полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что злоумышленник скрывается в пригороде Южно-Сахалинска. Сегодня утром, 26 декабря, подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска.

Подозреваемый дал признательные показания. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время злоумышленник будет этапирован в город Холмск и заключен под стражу.

Также сотрудники уголовного розыска располагают информацией, что помимо нападения на женщину, данный гражданин совершил кражу. По данному факту проводится проверка.