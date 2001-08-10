В Южно-Сахалинске полицейские выявили торговую точку, незаконно реализующую алкогольную продукцию
Сотрудники отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области пресекли факт незаконной реализации алкогольной продукции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что в одном из продуктовых магазинов, расположенном по улице Чехова, осуществляется продажа алкоголя без соответствующей лицензии. В результате проведенной проверки стражи порядка обнаружили в подсобном помещении несколько ящиков с алкогольной продукцией. Кроме этого, там же под коробками мусора, полицейские обнаружили и изъяли серую сумку полностью забитую крепкими напитками. Лицензия на продажу спиртосодержащей продукции, а также документы, подтверждающие легальность продукции у владельца магазина отсутствовали.
В результате проведенного мероприятия сотрудники полиции изъяли из оборота 80 бутылок алкоголя разной крепости и наименований.
Стоит отметить, что ранее владелец указанной торговой точки уже привлекался в административной ответственности за аналогичное противоправное деяние и по решению суда выплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.
За нарушение требований действующего законодательства в сфере оборота алкогольной продукции индивидуальный предприниматель торговой точки привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.17.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
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