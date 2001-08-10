Группировку наркоторговцев задержали на Сахалине

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц занимающихся сбытом наркотических средств растительного происхождения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Полицейские установили, что двое граждан из областного центра договорившись между собой, распространяли в Южно-Сахалинске запрещенные к обороту вещества.

В ходе личного осмотра граждан, а также мест их проживания оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовые пакетики с наркотиками, а также шприцы наполненные вязким веществом темного цвета. Проведенная экспертиза установила, что это наркотическое вещество – гашишное масло. Всего же в рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УКОН изъяли более 200 грамм данного наркотика.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. В отношении первого из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, второй злоумышленник задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации - основания задержания подозреваемого.