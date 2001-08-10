У жителя Южно-Сахалинска нашли синтетический наркотик

В ходе дежурства сотрудниками дорожно-патрульной службы ОГИБДД по городу Южно-Сахалинску в районе улицы Анивской была остановлена иномарка. За рулем находился 32-летний житель областного центра. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

При проверке документов инспекторы обратили внимание на пассажира, коим оказался 29-летний местный житель. Гражданин вел себя подозрительно и заметно нервничал. Было принято решение осмотреть транспортное средство и молодого человека.

В салоне автомобиля, под передним ковриком пассажирского сидения был обнаружен сверток с веществом коричневого цвета и специфическим запахом. При дальнейшем осмотре иномарки в бардачке также найден бумажный сверток с аналогичной смесью.

На место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование, которое подтвердило, что в свертках содержалось наркосодержащее средство синтетического происхождения, массой 0,69 грамма.

При дальнейшем разбирательстве было установлено, что запрещённые к обороту вещества принадлежали пассажиру. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенные в крупном размере.