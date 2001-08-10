Полиция Александровска-Сахалинского раскрыла кражу
Ранее в отдел полиции Александровска-Сахалинского поступило заявление от 65-летней местной жительницы. Она пояснила сотрудникам полиции, что из ее квартиры пропали 6 тысяч рублей, что для женщины является существенной суммой. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
При беседе с оперативниками, потерпевшая добавила, что почти месяц у нее проживала знакомая, которая сейчас на связь не выходит.
В ходе дальнейшего разбирательства, полицейские установили, что данная гражданка действительно причастна к пропаже денег. Злоумышленница была доставлена в отдел полиции, где созналась в содеянном. Она рассказала, что когда гостила у заявительницы, узнала, где последняя хранит сбережения. Перед кражей они вместе распивали алкогольную продукцию. После недолгого застолья потерпевшая пошла спать. Воспользовавшись моментом, гражданка похитила денежные средства, после чего скрылась. Краденые деньги она потратила на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписке о не выезде.
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