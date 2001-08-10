В Холмске сбили пенсионерку

26 декабря в 16:25, 54-летний водитель, управляя автомобилем «Исузу», двигаясь в районе дома 146, по улице Советской города Холмска, совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая по предварительным данным, переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, По данному факту проводится проверка.