Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2018
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Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома
09:30, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Александровске-Сахалинском сбили мужчину

 

26 декабря в 11:20, по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, напротив дома 13, на переулке Базарном, в городе Александровск-Сахалинский, совершил наезд на 73-летнего пешехода, после чего в нарушение установленных правил, покинул место ДТП.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, по данному факту проводится проверка.

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