В Александровске-Сахалинском сбили мужчину

26 декабря в 11:20, по предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, напротив дома 13, на переулке Базарном, в городе Александровск-Сахалинский, совершил наезд на 73-летнего пешехода, после чего в нарушение установленных правил, покинул место ДТП.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, по данному факту проводится проверка.