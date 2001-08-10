Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2018
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Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома
10:15, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске пьяный водитель сбил двух женщин

26 декабря в 18:00, 31-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Спринтер» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в районе дома 14, по улице Матросова города Корсакова, не справился с управлением и совершил наезд на 56 и 61-летних женщин, которые по предварительным данным, двигались в западном направлении справа по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения.

Как сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области, по данному факту проводится проверка.

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