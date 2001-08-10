Полицейские областного центра изъяли у местного жителя синтетический наркотик
26 декабря в ходе несения службы сотрудниками ДПС ОГИБДД по городу Южно-Сахалинску в районе улицы Загородной была остановлена иномарка. За рулем находился 36-летний житель областного центра.
При проверке документов инспекторы обратили внимание, что гражданин заметно нервничал. Было принято решение осмотреть транспортное средство и молодого человека.
В салоне автомобиля, на пассажирском сидении полицейские обнаружили сверток с веществом коричневого цвета и специфическим запахом. Для разбирательства на место была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженное вещество было изъято и направлено на исследование, которое подтвердило, что в свертке содержалось наркосодержащее средство синтетического происхождения, массой более 1,5 грамма, что является значительным размером.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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