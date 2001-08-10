Сахалинские полицейские остановили незаконную продажу пиротехники

В рамках мероприятий по усилению охраны общественного порядка в преддверии новогодних праздников сотрудниками сахалинской полиции проводятся мероприятия по контролю за соблюдением правил реализации пиротехнических изделий. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Вчера в областном центре инспекторами отдела организации применения административного законодательства УМВД России по Сахалинской области было выявлено и пресечено нарушение, связанное с незаконной реализацией пиротехники. Продажа фейерверков осуществлялась гражданином 1998 года рождения прямо на тротуаре одной из центральных улиц.

Пиротехническая продукция изъята. В отношении вышеуказанного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренного статьей 14.2 Кодекса об административном правонарушении РФ - незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена.

Управление МВД России по Сахалинской области предупреждает: необходимо быть внимательными при покупке пиротехнических изделий. Некачественная продукция может быть очень опасна. Пиротехнику следует приобретать только в специально оборудованных торговых точках. Не покупайте фейерверки с лотков или с рук. Правилами продажи пиротехники запрещен прямой доступ покупателя к продаваемой продукции. Покупатель должен получать этот товар только из рук продавца.