Полиция Александровск-Сахалинска раскрыла кражу мобильного телефона

Ранее в отдел МВД России по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» поступило заявление от 55-летней местной жительницы, у которой похитили дорогостоящий сотовый телефон. Ущерб составил 25 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 33-летний житель райцентра. Гражданина задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник, раскаялся в содеянном и пояснил, что в день кражи находился на центральной площади. На одной из скамеек он увидел гаджет, предположил, что он никому не принадлежит и присвоил себе. Через некоторое время, к нему подошла заявительница и поинтересовалась, не видел ли он ее телефона, который она недавно забыла на скамейке. На что злоумышленник ответил отрицательно и скрылся. Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.