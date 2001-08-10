Тихоокеанское
информационное агентство
27 Декабря 2018
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Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома
14:29, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске мужчина изнасиловал пенсионерку

Следственным отделом по городу Холмск следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области (руководитель отдела Караханов М.К.) завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следкоме.

По версии следствия, вечером 13 ноября 2018 года обвиняемый увидев, что его соседка (54 года) открывает дверь в свою квартиру, подошёл к ней, ударил с силой по спине и затолкнул её в комнату, где предложил вступить с ним в половую связь. Получив отказ, обвиняемый  начал избивать женщину. После того, как воля потерпевшей была сломлена, злоумышленник  совершил в отношении женщины насильственный половой акт.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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