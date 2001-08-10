Дело сахалинцев, обманом получивших квартиру, передано в суд
Вступил в силу приговор Корсаковского городского суда по уголовному делу в отношении ранее судимых жителей Южно-Сахалинска и Корсакова, которые признаны виновными в мошенничестве. Об этом ТИА "Острова" сообщили в Сахалинской областной прокуратуре.
Суд первой инстанции установил, что в 2013 году осужденные, зная, что потерпевшая в силу заболевания не может в полной мере отдавать отчет своим действиям и руководить ими, путем обмана заставили ее подписать договор купли-продажи помещения, которым распорядились по своему усмотрению, лишив женщину права на жилое помещение.
В судебном заседании осужденные виновными себя в совершении преступления не признали.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил подсудимых к лишению свободы, одного из которых - по совокупности преступлений на срок 12 лет, а другого - к 4 годам. Местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима.
Стороной защиты приговор обжалован по мотивам недоказанности вины.
Изучив материалы уголовного дела, участвовавший в суде апелляционной инстанции прокурор, со ссылками на собранные доказательства и материалы дела, опроверг доводы жалоб стороны защиты и убедил суд в доказанности вины осужденных в совершении инкриминированных им преступлений.
Суд апелляционной инстанции, изучив материалы уголовного дела, доводы стороны защиты и обвинения, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.
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