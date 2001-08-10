Сахалинка устроилась на должность директора по поддельному диплому
Отделом дознания ОМВД России по Томаринскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, подозреваемой в использовании подложного диплома о высшем образовании при трудоустройстве на работу. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
Установлено, что указанная гражданка узнала о вакансии в одном из учреждений райцентра, которая предусматривала обязательное наличие высшего образования. При трудоустройстве она предоставила подложный диплом, в результате чего была назначена на руководящую должность.
Через некоторое время отдел кадров отправил соответствующий запрос в образовательное учреждение на предмет подтверждения представленных документов, который и выявил факт подложности.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации - использование заведомо подложного документа. Максимальное наказание, согласно санкции данной статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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