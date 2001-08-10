В Сахалинской области зарегистрированы новые факты телефонного мошенничества
За минувшие сутки в трех районах области зарегистрированы новые факты телефонного мошенничества.
34-летний житель города Невельска решил приобрести через интернет два ноутбука. Просмотрев на одном из популярных сайтов несколько объявлений, он нашел подходящее и позвонил на указанный номер. Ответивший ему мужчина сказал, что готов продать ему технику, но попросил деньги вперед. Потерпевшего не смутило, что человек на другом конце провода не дал ему никаких гарантий и перевел на указанный счет 105 тысяч рублей. Злоумышленник пообещал заявителю, что отправит товар почтой, но больше на связь не выходил.
По аналогичной схеме лишился своих сбережений и житель села Ильинское, который через глобальную сеть хотел приобрести морепродукты. Позвонив по объявлению, ему предложили сначала внести задаток и только после этого, он якобы ему доставят деликатес. Поверив неизвестному гражданину, он перевел на его банковскую карту 30 тысяч рублей, но товара так и не дождался.
Третий факт противоправного деяния зафиксирован в Смирныховском районе. Женщине 1955 года рождения позвонил мужчина и представился сотрудником телекоммуникационной компании. В ходе диалога он начал убеждать потерпевшую, что она некоторое время назад переплатила за услуги связи и ей положена компенсация. Чтобы получить денежные средства назад, гражданке необходимо продиктовать номер банковской карты и код на ее обороте. Заявительница согласилась предоставить ему персональные данные. После получения нужной информации злоумышленник отключил телефон, а со счета заявительницы были списаны более 8 тысяч рублей.
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