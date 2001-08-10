Тихоокеанское
информационное агентство
29 Декабря 2018
Сегодня 15:28
69,52|79,66|52,50
Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома
10:13, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Ногликском районе сбили пенсионерку

28.12.2018 года в 19 часов 55 минут, 40-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер», двигаясь с севера на юг по автодороге Южно-Сахалинск-Оха, на 626 километре допустил наезд на 63-летнюю женщину, которая по предварительным данным, переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, при этом пешеход находилась без световозвращающих элементов в темное время суток вне населенного пункта.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?