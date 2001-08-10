Тихоокеанское
информационное агентство
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Холмчанку пырнули ножом в живот возле ее дома
11:11, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Две иномарки столкнулись в Анивском районе

28.12.2018 года 07 часов 10 минут, 25-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Фонкарго», двигаясь в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск-Холмск, на 34 километре допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер».

В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота-Фонкарго» скончался в медицинском учреждении, водитель и 2 пассажира автомобиля «Субару Форестер» получили телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка.

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