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11:11, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
Две иномарки столкнулись в Анивском районе
28.12.2018 года 07 часов 10 минут, 25-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота-Фонкарго», двигаясь в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск-Холмск, на 34 километре допустил занос автомобиля с выездом на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Субару Форестер».
В результате ДТП водитель автомобиля «Тойота-Фонкарго» скончался в медицинском учреждении, водитель и 2 пассажира автомобиля «Субару Форестер» получили телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка.
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