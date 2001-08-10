Пожарные потушили пожар в Смирных

28 декабря в 17.40 (сах) диспетчеру Смирныховского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании бани на ул. 50 лет ВЛКСМ. Пожарный расчет прибыл через 2 минуты. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение открытым пламенем крыши бани на общей площади 12 кв. метров.

Возгорание было локализовано в 17.45 (сах), а в 18.14 (сах) полностью ликвидировано. В тушении было задействовано 4 человека и 1 единица техники. Погибших и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщили ТИА «Острова» в ГУ МЧС России по Сахалинской области.