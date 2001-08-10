Дело мошенника, обманувшего сорок сахалинцев, передано в суд

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 35-летнего жителя республики Адыгея, обвиняемого в телефонных мошенничествах. Собраны доказательства причастности обвиняемого к хищению денежных средств путем обмана у сорока жителей Сахалинской области. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 миллион 300 тысяч рублей.

Установлено, что подозреваемый действовал по классической схеме. Сначала он звонил потерпевшим на мобильный телефон, представлялся их родственником и говорил, что скоро заедет в гости. Спустя несколько часов снова перезванивал, и говорил, что попал в неприятности. Якобы по пути он был задержан за нарушение Правил дорожного движения и, желая избежать ответственности, предложил инспекторам взятку. Убедившись, что собеседник пришел в волнение за близкого человека, подозреваемый начинал просить деньги, чтобы уладить вопросы с правоохранительными органами, а когда получал согласие, инструктировал, как и куда перевести средства через платежный терминал. В большинстве случаев, на обман злоумышленника попадались пенсионеры.

В результате операции, проведенной сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области совместно с коллегами из МВД России по Республике Адыгея, подозреваемый был задержан. При обысках правоохранители обнаружили сим-карты, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства.

Следователями была собрана достаточная доказательная база, указывающая на причастность фигуранта к многочисленным фактам телефонного мошенничества, совершенных на территории Сахалинской области. Уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для вынесения приговора.