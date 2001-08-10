Сахалинец выкрал у знакомой драгоценности
Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 59-летней жительницы областного центра. У женщины из квартиры были похищены дорогостоящие украшения, стоимостью 35 тысяч рублей. При дальнейшей беседе с оперативниками потерпевшая рассказала, что перед пропажей принимала у себя гостя.
Разобравшись в данной ситуации и опросив свидетелей, сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к противоправному деянию. Как и предполагали полицейские, им оказался компаньон девушки – 54-летний, ранее судимый за аналогичное преступление житель Южно-Сахалинска. В скором времени его местонахождение было установлено, а сам он задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Злоумышленник пояснил, что находясь в гостях у потерпевшей, он обратил внимание на лежащие на столе золотые серьги. Когда хозяйка вышла в другую комнату, мужчина быстро взял их и под благовидным предлогом покинул жилище. Украшение он отнес в ближайший ломбард на продажу, а полученные деньги потратил по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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