По вине пьяного водителя без прав погиб 19-летний сахалинец

8 января в 2:15, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Калдина» в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права на управление транспортными средствами, на 6 километре автодороги Корсаков-Подорожное, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.