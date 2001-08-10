Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2019
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Авария на сахалинской трассе унесла жизни двух человек
11:52, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

По вине пьяного водителя без прав погиб 19-летний сахалинец

8 января в 2:15, 24-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Калдина» в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права на управление транспортными средствами, на 6 километре автодороги Корсаков-Подорожное, не справившись с управлением, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП 19-летний пассажир автомобиля скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, сообщили ТИА «Острова» в УГИБДД УМВД России по Сахалинской области.

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