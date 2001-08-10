В Томаринском районе появилась новая дорожная техника

Три универсальных фронтальных погрузчика ввели в строй в Томаринском районе. Две машины поступили в распоряжение МУП "Томари", еще одна будет заниматься расчисткой дорог в Красногорске. Общая стоимость колесной техники составила более 11 миллионов рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в районной администрации.

Погрузчики ответственного производства АNT 3000 "Ковровского электромеханического завода". Объем двигателя 4,5 литра, мощностью 100 л/с. Машины оборудованы современной электронной системой эксплуатации и защиты.

По словам работников МУП, техника сложная, непривычная, но добротная. Использовать её, пока решено на несложных объектах, дворах, тротуарах, площадках. В настоящее время погрузчики проходят процедуру государственной регистрации, после которой выйдут на расчистку дорог от снега.