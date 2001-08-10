Видеосъёмка обернулась для сахалинца арестом видеокамеры
Отрицание и игнорирование действующего российского законодательства не стали для жителя г. Южно-Сахалинска весомым аргументом не оплачивать задолженность. Более того, его имущество было подвергнуто аресту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.
Решением суда мужчина обязан выплатить физическому лицу 15 тысяч рублей, однако своевременно свои обязательства он не исполнил, что привело к возбуждению в отношении него исполнительного производства в отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2.
Явившись на прием к судебному приставу-исполнителю по оставленному извещению, должник заявил, что не собирается исполнять судебное решение и оплачивать долг, так как не признает Российскую Федерацию легитимным государством, и при этом осуществлял видеосъемку в кабинете представителя закона. Установив в ходе беседы с должником принадлежащее ему имущество в виде видеокамеры «Sony» и мобильного телефона «Samsung», судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых подверг технику аресту и изъятию. Также гражданину был разъяснен порядок самостоятельной и принудительной реализации имущества в случае неисполнения требований исполнительного документа, после чего сахалинец в этот же день погасил сумму задолженности в полном объеме.
Комментарии - 0
Другие
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
20:52 6 Января В Южно-Курильск прибыл огонь I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
- 09:01 9 Января Сахалинец задолжал кредитной организации и лишился авто
- 11:52 9 Января По вине пьяного водителя без прав погиб 19-летний сахалинец
- 10:50 9 Января Авария на сахалинской трассе унесла жизни двух человек
13:21 14 Декабря В Сахалинскую область прибыли грузовики на газомоторном топливе для аграрных предприятий
16:30 28 Декабря Итоги международного сотрудничества между предпринимателями Сахалина и Хоккайдо обсудили сегодня в областном центре
12:50 28 Декабря В Южно-Сахалинске состоялось заключительное в 2018 году заседание общественного совета
13:47 21 Декабря В Сахалинской области растет производство сельхозпродукции, добыча нефти, газа и угля
Выбор редакции
- 17:10 Вчера Участников игр «Дети Азии» проверят тепловизором
- 14:16 Вчера Сахалинские таможенники стали лучшими на Дальнем Востоке по итогам 2018 года
- 14:08 Вчера Сахалинскому горнолыжнику присвоено звание мастера спорта России
- 12:56 Вчера Две южно-сахалинские семьи, в которых проживают инвалиды, встретили новый год с новым жильем
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Как вы относитесь к Игорю Фархутдинову?