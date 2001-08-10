Видеосъёмка обернулась для сахалинца арестом видеокамеры

Отрицание и игнорирование действующего российского законодательства не стали для жителя г. Южно-Сахалинска весомым аргументом не оплачивать задолженность. Более того, его имущество было подвергнуто аресту. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Сахалинской области.

Решением суда мужчина обязан выплатить физическому лицу 15 тысяч рублей, однако своевременно свои обязательства он не исполнил, что привело к возбуждению в отношении него исполнительного производства в отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2.

Явившись на прием к судебному приставу-исполнителю по оставленному извещению, должник заявил, что не собирается исполнять судебное решение и оплачивать долг, так как не признает Российскую Федерацию легитимным государством, и при этом осуществлял видеосъемку в кабинете представителя закона. Установив в ходе беседы с должником принадлежащее ему имущество в виде видеокамеры «Sony» и мобильного телефона «Samsung», судебный пристав-исполнитель в присутствии понятых подверг технику аресту и изъятию. Также гражданину был разъяснен порядок самостоятельной и принудительной реализации имущества в случае неисполнения требований исполнительного документа, после чего сахалинец в этот же день погасил сумму задолженности в полном объеме.