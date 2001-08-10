В Углегорске сотрудники полиции раскрыли кражу дамской сумочки

Ранее, в декабре минувшего года в отдел МВД России по Углегорскому району поступило заявление 31-летней местной жительницы, у которой пропала сумка с ценным имуществом. Ущерб составил более 25 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 17-летний житель райцентра.

Предварительно установлено, что злоумышленник гулял во дворе дома, в котором проживает потерпевшая. Через некоторое время он увидел заявительницу, которая шла домой. Она обронила свою сумочку, когда заходила в подъезд. Воспользовавшись моментом, подозреваемый забрал сумку потерпевшей и скрылся. В ней он обнаружил сотовый телефон и банковскую карту. Чуть позже подозреваемый перепродал вышеуказанный гаджет третьим лицам, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Сотрудники полиции обнаружили похищенное имущество. Оно будет передано законной владелице.

По данному факту возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.