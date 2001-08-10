Сахалинец обворовал машину к знакомому
В отдел МВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление от местного жителя, который сообщил, что из его иномарки похитили ценные вещи. Ущерб составил 16 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался 23-летний местный житель, который уже неоднократно судим за имущественные преступления. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Установлено, что ночью подозреваемый находился на улице Пионерской, где он увидел на автомобиль потерпевшего. Как оказалось, машина была не заперта. Убедившись в том, что во дворе никого нет, и за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник проник в салон, откуда похитил набор инструментов и магнитофон, после чего скрылся.
Краденое злоумышленник перепродал третьим лицам, а вырученные деньги потратил по своему усмотрению.
В результате проведенных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли часть похищенного, которое будет передано законному владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.
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