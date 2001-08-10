Госавтоинспекторы Корсакова за одни сутки пресекли три факта нетрезвой езды

30 декабря инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Корсаковскому городскому округу выявили и пресекли сразу три факта управления транспортным средством в состоянии опьянения. При этом, задержанные водители уже привлекались к административной ответственности за аналогичные правонарушения. За повторные нарушения ПДД в их отношении будут возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Первый случай произошел поздно ночью в районе улицы Артиллерийской. За рулем иномарки находился 38-летний местный житель. От мужчины исходил стойкий запах алкоголя, речь при общении с полицейскими была несвязна. Он немедленно был отстранен он права управления автомобилем.

Спустя несколько часов, в районе улицы Октябрьской был остановлен внедорожник под управлением 34-летнего жителя райцентра. Гражданин так же был пьян и даже не мог внятно отвечать на вопросы полицейских.

Последний факт злостного нарушения правил дорожного движения был пресечен на улице Строительной. Сотрудники ДПС обратили внимание, что автомобиль японского производства «виляет» по дороге. Как и предполагали инспекторы, мужчина 1972 года рождения сел за руль в нетрезвом состоянии.

Вышеуказанные граждане ранее привлекались в ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения и были лишены водительских прав, но все равно решили сесть за руль, употребив спиртное и подвергнув тем самым серьезной опасности других участников дорожного движения и также самих себя.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации - нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Автомобили помещены на спецстоянку.