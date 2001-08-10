Сахалинские полицейские задержали подозреваемых в незаконном хранении наркотиков

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана группа лиц, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

Ранее полицейским поступила информация о том, что двое жителей Корсакова 1980 и 1986 года рождения хранят при себе запрещенные к обороту вещества.

В ходе личного досмотра вышеуказанных лиц оперативники обнаружили более 2,5 грамм наркотика. Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество является наркосодержащим средством синтетического происхождения.

По словам злоумышленников, наркотик они приобрели через интернет и планировали использовать для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере.