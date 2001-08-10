В Ногликском районе в ДТП погиб мужчина

12 января 2019 года в 22 часа 50 минут, 30-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался в северном направлении по «Южно-Сахалинск-Оха», в районе села Ныш Ногликского района.

На 251 км, по предварительным данным, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan Disel.

В результате ДТП 36 – летний пассажир автомобиля Nissan Disel получил травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.

По данному факту проводится проверка.