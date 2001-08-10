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10:21, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Ногликском районе в ДТП погиб мужчина
12 января 2019 года в 22 часа 50 минут, 30-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, двигался в северном направлении по «Южно-Сахалинск-Оха», в районе села Ныш Ногликского района.
На 251 км, по предварительным данным, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Nissan Disel.
В результате ДТП 36 – летний пассажир автомобиля Nissan Disel получил травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.
По данному факту проводится проверка.
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