Корсаковские полицейские раскрыли кражу 27 тысяч рублей

Ранее, 7 января в отдел МВД России по Корсаковскому округу поступило заявление от 44-летнего гражданина, у которого похитили сотовый телефон и денежные средства. Ущерб составил более 27 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили обстоятельства кражи и личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Молодой человек был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленник признался в содеянном и сообщил, что находился в одном из местных баров, где и познакомился с потерпевшим. После непродолжительного общения, заявитель пригласил его в гости для дальнейшего распития спиртных напитков. В гостях подозреваемый вышел в соседнюю комнату, где увидел на столе телефон и купюры. Забрав их себе, он под благовидным предлогом покинул квартиру.

Похищенные деньги злоумышленник потратил, а телефон был изъят сотрудниками полиции при задержании. Аппарат будет передан законному владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.