В Южно-Сахалинске сотрудники полиции раскрыли кражу телефона

Ранее в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 25-летней жительницы областного центра, у которой похитили сотовый телефон. Ущерб составил более 21 тысячи рублей. Дорогостоящий гаджет пропал прямо из кармана куртки, когда потерпевшая находилась в одном из местных торговых центров. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, совершившего кражу. Им оказался 42-летний местный житель.

Как выяснилось, злоумышленник был в том же магазине что и потерпевшая. Он заметил, что из кармана девушки виднеется мобильный телефон. Убедившись, что заявительница отвлечена своими делами и не обращает на мужчину внимания, он незаметно вытащил аппарат и скрылся.

Краденую вещь гражданин перепродал третьим лицам по заниженной стоимости, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.