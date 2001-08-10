Полиция Корсакова пресекла факт нетрезвой езды

Сотрудниками дорожно-патрульной службы ОМВД России по Корсаковскому городскому округу был остановлен легковой автомобиль японского производства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

За рулем иномарки находился 45-летний мужчина, у которого имелись явные признаки опьянения. Стражи порядка незамедлительно отстранили его от управления автомобилем. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Дальнейшая проверка по базе данных показала, что ранее данный гражданин был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Решением суда он был лишен водительских прав на 18 месяцев и приговорен к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на действующее наказание, гражданин снова сел за руль, будучи нетрезвым.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ - нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Транспортное средство помещено на спецстоянку. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.