В Южно-Сахалинске женщина ударила ножом знакомого

30 декабря минувшего года в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило сообщение одной из больниц областного центра. Медиками была оказана срочная помощь 59-летнему гражданину с ножевым ранением брюшной полости. Проникающее повреждение было квалифицировано как тяжкий вред здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В ходе последовавшего разбирательства сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и задержали причастную к данному деянию гражданку - 53-летнюю жительницу областного центра.

Предварительно установлено, что подозреваемая, потерпевший и его супруга распивали вместе спиртные напитки. Когда жена заявителя вышла из комнаты, злоумышленница, на почве внезапно вспыхнувших неприязненных отношений взяла со стола нож и ударила им потерпевшего в область живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В отношении подозреваемой, давшей признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.