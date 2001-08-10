Житель Сахалинской области поверил мошенникам и лишился денег

Вчера в дежурную часть ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 61-летнего гражданина. Путем обмана, неизвестный завладел его сбережениями с банковской карты. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Потерпевший пояснил полицейским, что в канун Нового года ему на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка, в котором он обслуживался. В ходе диалога мошенник убедил заявителя в том, что кто-то пытается заполучить доступ к его банковскому счету. Чтобы это предотвратить, нужно немедленно сообщить пароли из смс-сообщений, которые сейчас придут на телефон. Поверив злоумышленнику на слово, мужчина совершил нужные ему операции и лишился более 12 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.