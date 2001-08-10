Нетрезвого водителя остановили в Долинске

2 января в ходе несения службы сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по городскому округу «Долинский» на улице Ленина была остановлена иномарка. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

За рулем находился 40-летний местный житель, который был в состоянии опьянения. Сотрудники полиции незамедлительно отстранили его от управления автомобилем для дальнейшего разбирательства.

При проверке документов выяснилось, что ранее гражданин уже попадал в поле зрения сотрудникам полиции. В частности, он был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на действующее наказание, гражданин снова сел за руль, будучи нетрезвым, что является уже уголовно-преследуемым деянием.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации – нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль изъят и до решения суда помещен на спецстоянку.