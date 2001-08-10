Индивидуальный предприниматель из Южно-Сахалинска попался на уловку мошенников

В дежурную часть Управления МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от индивидуального предпринимателя, занимающегося грузоперевозками по Сахалинской области. Путем обмана аферисты похитили у него более 28 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

Как рассказал заявитель, ему понадобился посредник для доставки груза из областного центра в Углегорск, и предприниматель решил найти его по объявлению в сети Интернет. На одном из сайтов он нашел подходящее объявление об оказании услуг и позвонил по указанному номеру. В ходе диалога с неизвестным мужчиной, потерпевший за определенную плату попросил перевести нужный ему товар. Собеседник согласился, но попросил деньги за работу вперед, а также дополнительную сумму за топливо для транспортировки. Ничего не заподозривший предприниматель согласился на условия афериста и перевел через банкомат на его счет вышеуказанную сумму. Заподозрив через некоторое время неладное, потерпевший решил перезвонить мошеннику, но его телефон уже был недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество. Устанавливаются лица, причастные к данному деянию.