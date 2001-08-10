Полицейские областного центра раскрыли крупную кражу денежных средств
14 января в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от коммерческого директора одного из магазинов областного центра. У мужчины из торговой точки были похищены денежные средства в размере более 250 тысяч рублей. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, подозреваемого в противоправном деянии. Им оказался 40-летний местный житель. В течение нескольких часов он был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.
Как выяснилось, ранее потерпевший нанял группу людей для проведения ремонтных работ в своем магазине. Одним из рабочих и оказался вышеуказанный подозреваемый.
Во время ремонта подсобного помещения гражданин обратил внимание на выемку в полу. Осмотрев ее, он обнаружил, что в ней находится тайник с вышеуказанной суммой, которую заявитель хранил для личных нужд. Забрав чужие деньги себе, подозреваемый скрылся. Частью денежных средств злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению, остальное было изъято сотрудниками полиции при задержании. Денежные средства будут возвращены законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная в крупном размере. В отношении подозреваемого, давшего признательные показания, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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