Полиция областного центра раскрыла угон иномарки

В отдел УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 24-летнего местного жителя о том, что у него угнали машину. Потерпевший пояснил сотрудникам полиции, что находился в компании знакомого - они вместе катались по городу на его иномарке. Через некоторое время хозяин транспортного средства остановился, чтобы сходить в магазин, а когда вышел на улицу, не машины, ни его знакомого на месте уже не было.

На розыск подозреваемого и транспортного средства был ориентирован личный состав полиции. Об этом ТИА «Острова» сообщили в УМВД России по Сахалинской области.

В скором времени оперативники получили сообщение от сотрудников ОГИБДД, что разыскиваемая иномарка попала в ДТП в Макаровском районе – врезалась в другой автомобиль. В происшествии, к счастью, никто не пострадал. Однако водитель бросил угнанную машину и скрылся с места ДТП.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, злоумышленник был задержан стражами порядка и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый дал признательные показания и объяснил свой поступок тем, что хотел съездить в Макаровский район по личным делам.

Известно, что задержанный уже неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей и имеет судимость за совершение аналогичного преступления. Помимо этого сотрудниками уголовного розыска установлена причастность подозреваемого к совершению еще одного угона.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации – угон.

Автомобиль изъят и будет передан законному владельцу.